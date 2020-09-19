الميركاتو الصيفي | لاعب عربي جديد يقترب من الدوري الانجليزي

اقترب نجم برينتفورد الإنجليزي، سعيد بن رحمة من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم إلى نخبة من النجوم العرب من مصر والمغرب والجزائر في البريميرليج.

واقترب كريستال بالاس من التوقيع مع الجناح الجزائري سعيد بن رحمة من نادي برينتفورد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب“.

ويطمح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في أن يصبح العربي رقم 11 والجزائري الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تم الانتقال بنجاح.

ويمثل العرب في الدوري الإنجليزي حاليًا عشرة لاعبين، من ثلاث دول عربية، يتوزعون على تسعة أندية، يريد البعض منهم تكرار تألق الموسم الماضي، بينما يريد البعض الآخر إثبات الذات.

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ويشارك من مصر، خمسة لاعبين دوليين: على رأسهم نجم وهداف ليفربول، محمد صلاح، بالإضافة لمحمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي مع أستون فيلا، يضاف إليهم مدافع وست بروميتش ألبيون أحمد حجازي، ولاعب وسط آرسنال، محمد النني.

ويشارك ثلاثة لاعبين من المغرب، وهم: مدافع وولفرهامبتون رومان سايس، وجناح ساوثهامبتون سفيان بوفال، ونجم أياكس أمستردام السابق المنضم حديثًا إلى تشيلسي حكيم زياش.

ويمثل الجزائر في البطولة، نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، بالإضافة إلى مواطنه إسلام سليماني، العائد لصفوف ليستر سيتي بعد تجربة على سبيل الإعارة مع موناكو الفرنسي.