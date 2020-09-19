جمهور توتنهام مصدوم بعودة جاريث بيل

يستعد جاريث بيل للانتقال رسميًا إلى توتنهام الإنجليزي في الساعات القليلة المقبلة، لكن سيتعين على النجم الويلزي الانتظار لمدة أربعة أسابيع على الأقل حتى ظهوره الأول بقميص السبيرز.

حيث وصل الجناح الويلزي إلى لندن مصابًا بالفعل، مما يعني أن توتنهام سيتعين عليه الانتظار حتى شفاء نجمه العائد من أجل المشاركة.

وتدرب بيل بمفرده في صالة الألعاب الرياضية في فالديبيباس، بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب ويلز، ولكن لم يتم إعلان أي معلومات بخصوص حالته.

لكن بعد أن أجرى فحوصات في لندن، تأكد الفريق الطبي لتوتنهام أن النجم الويلزي سيحتاج إلى العلاج لمدة شهر على الأقل.

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وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية في وقت سابق أن بيل سيلعب معارًا إلى توتنهام من ريال مدريد لمدة موسم على أن يتحمل كل ناد نسبة 50% من راتب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خلال العام الذي سيقضيه في لندن.

وانضم بيل لتوتنهام في البداية من ساوثهامبتون في عام 2007، قبل أن ينتقل في 2013 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وقتها بلغت 90 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن النجم الويلزي من تسجيل أكثر من مئة هدف مع ريال مدريد، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الفريق الملكي.

وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها 105 هدفًا، وحصد 13 بطولة في المجمل.