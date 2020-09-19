يستعد جاريث بيل للانتقال رسميًا إلى توتنهام الإنجليزي في الساعات القليلة المقبلة، لكن سيتعين على النجم الويلزي الانتظار لمدة أربعة أسابيع على الأقل حتى ظهوره الأول بقميص السبيرز.
حيث وصل الجناح الويلزي إلى لندن مصابًا بالفعل، مما يعني أن توتنهام سيتعين عليه الانتظار حتى شفاء نجمه العائد من أجل المشاركة.
وتدرب بيل بمفرده في صالة الألعاب الرياضية في فالديبيباس، بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب ويلز، ولكن لم يتم إعلان أي معلومات بخصوص حالته.
لكن بعد أن أجرى فحوصات في لندن، تأكد الفريق الطبي لتوتنهام أن النجم الويلزي سيحتاج إلى العلاج لمدة شهر على الأقل.
وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية في وقت سابق أن بيل سيلعب معارًا إلى توتنهام من ريال مدريد لمدة موسم على أن يتحمل كل ناد نسبة 50% من راتب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خلال العام الذي سيقضيه في لندن.
وانضم بيل لتوتنهام في البداية من ساوثهامبتون في عام 2007، قبل أن ينتقل في 2013 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وقتها بلغت 90 مليون جنيه إسترليني.
وتمكن النجم الويلزي من تسجيل أكثر من مئة هدف مع ريال مدريد، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الفريق الملكي.
وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها 105 هدفًا، وحصد 13 بطولة في المجمل.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور توتنهام مصدوم بعودة جاريث بيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.