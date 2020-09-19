صفقات ليفربول | كلوب يسعى لتدعيم دفاعه من شالكه

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضاته بشكل رسمي مع نادي شالكه الألماني، لبحث إمكانية الحصول على خدمات مدافع الفريق الأزرق، أوزان كاباك.

وكشف الصحفي البريطاني المختص بشؤون الكرة الألمانية، كريس وليامز، أن ليفربول بدأ مفاوضات بشكل رسمي مع شالكه لبحث مدى إمكانية التعاقد مع المدافع التركي أوزان كاباك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح وليامز، أن مسؤولي شالكه لا يرغبون في تغيير تشكيلتهم الأساسية بعد بدء الموسم الجديد في الدوري الألماني، لكنه أكد بالرغم من ذلك، أن عرض قيمته 23 مليون جنيه إسترليني قد يؤدي إلى تغيير موقف إدارة النادي الألماني تجاه بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وتعاقد ليفربول مع الثنائي كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا، في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن.

كما تؤكد تقارير صحفية أُخرى، بأقتراب ليفربول من حسم صفقة ثالثة وهو مهاجم وولفرهامبتون، دييغو جوتا.