الميركاتو الصيفي | ولفرهامبتون يُخبر ليفربول بمطالبه المالية

كشف الصحفي الموثوق بشبكة سكاي إيطاليا، فابريزيو رومانو عن قيمة صفقة انتقال ديييغو جوتا من ولفرهامبتون إلى ليفربول.

وأكد رومانو أن الصفقة في طور الإتمام، وأنها ستكلّف ليفربول 40 مليون جنيه إسترليني، كما أفاد أن البنود الشخصية الخاصة باللاعب تم الاتفاق عليها بالفعل.

ووجه ليفربول تركيزه بعد إتمام صفقة تياجو ألكانتارا، نحو تدعيم هجوم الفريق، ومن هنا جاء الاختيار على مهاجم وولفرهامبتون، ديوجو جوتا.

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ولم يُكلف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خزائن وولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.

حيث انضم المهاجم البرتغالي لوولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولًا من أتليتكو مدريد الإسباني، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.

ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص وولفرهامبتون، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.