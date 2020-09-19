كشف الصحفي الموثوق بشبكة سكاي إيطاليا، فابريزيو رومانو عن قيمة صفقة انتقال ديييغو جوتا من ولفرهامبتون إلى ليفربول.
وأكد رومانو أن الصفقة في طور الإتمام، وأنها ستكلّف ليفربول 40 مليون جنيه إسترليني، كما أفاد أن البنود الشخصية الخاصة باللاعب تم الاتفاق عليها بالفعل.
ووجه ليفربول تركيزه بعد إتمام صفقة تياجو ألكانتارا، نحو تدعيم هجوم الفريق، ومن هنا جاء الاختيار على مهاجم وولفرهامبتون، ديوجو جوتا.
ولم يُكلف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خزائن وولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.
حيث انضم المهاجم البرتغالي لوولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولًا من أتليتكو مدريد الإسباني، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.
ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص وولفرهامبتون، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الصيفي | ولفرهامبتون يُخبر ليفربول بمطالبه المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.