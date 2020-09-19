جوارديولا يكسر صمته في قضية ميسي مع برشلونة

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا لأول مرة عن أزمة ليونيل ميسي الذي ارتبط بالانتقال إلى النادي الإنجليزي بعد مطالبته في وقت سابق هذا الصيف بالرحيل من برشلونة.

وكان مانشستر سيتي أبرز المرشحين للتعاقد مع ميسي قبل تراجع اللاعب عن طلب الرحيل واستئناف تدريباته مع برشلونة مطلع الشهر الحالي.

ورد جوارديولا خلال أول مؤتمر صحفي في الموسم الجديد على أسئلة الصحفيين بشأن ميسي، وقال: “لا أعتقد أنه يتعين علي شرح أي شيء. ليو تحدث بشكل جيد للغاية عن مشاعره وليس لدي أي شيء لأضيفه. إنه لاعب كرة قدم لنادي برشلونة، النادي الذي أعشقه، ليس هناك شيء آخر لأقوله”.

وقال جوارديولا عن احتمال التعاقد مستقبلاً مع ميسي: “لا أعلم، إنه سؤال يفضل أن يوجه له. لا يمكنني التحدث عن نية شخص آخر”.

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وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن مانشستر سيتي قدم عرضًا مغريًا لميسي يتضمن اللعب للنادي الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات قبل الانضمام لنادي نيويورك سيتي الأمريكي التابع للمجموعة المالكة للسيتي لمدة عامين.

بينما أوضحت تقارير أخرى أن مانشستر سيتي انسحب من الصفقة في وقت لاحق بسبب التكلفة المالية الضخمة التي تهدد الفريق بالدخول في صراع قانوني بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

واستقر ميسي على العودة إلى برشلونة لأستكمال عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، وسيكون مستقبله محل أهتمام الجميع خلال الأشهر المقبلة، حيث سيختار بين الأستمرار في برشلونة بعد قدوم إدارة جديدة في الانتخابات المقرر اقامتها في العام المقبل، وبين الرحيل مجانًا بحثا عن تجربة جديدة.