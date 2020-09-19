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رياضة | بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيريز يتحفز لضم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشف واجنر ريبيرو نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي يحلم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى .

 

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وقال ريبيرو لشبكة إي إس بي إن: "ذهبت إلى مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو كان لديه حلم في التعاقد مع نيمار فلقد كنت معه منذ شهر مايو من العام الماضي وأخبرني أنه لا يزال يحلم بالتعاقد مع نيمار من فريق باريس سان جيرمان".

 

وأحرز نيمار 69 هدفًا في 80 مباراة في باريس سان جيرمان في جميع المسابقات منها 18 هدفًا في هذا الموسم الذي توقف بسبب انتشار فيروس مما أدى إلى تجميد الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

 

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