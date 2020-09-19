رياضة | خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن ريال مدريد وضع خطته للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي يرفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك قبل انتهاء عقده في عام 2022.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عملية شراء كيليان مبابي لريال مدريد تسير على الطريق الصحيح من باريس سان جيرمان المتردد في خسارة لاعب يعتبر أنه الأكثر قيمة في العالم ويظل متفائلاً بأن بإمكانه ربطه بصفقة جديدة في ملعب حديقة الأمراء.

وأشار الصحيفة إلى أن فيروس الكورونا له تأثير على تحركات تحويل القيمة الضخمة عندما تفتح الانتقالات المقبلة لكن الريال يبني تحركاته على رغبة اللاعب في اللعب للنادي الملكي وسوء علاقته مع باريس سان جيرمان حيث أنه غير مهتم بالجلوس لإجراء محادثات بشأن تمديد العقد.