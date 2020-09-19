رياضة | تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

يترقب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، موقف أيوب الكعبى المهاجم المغربى، لبحث إمكانية انتقاله للقلعة الحمراء، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وعرض مسؤولو النادي الأهلي ضم الكعبى لمدة 3 سنوات، إذ عرض على اللاعب الحصول على مليون و600 ألف دولار بالموسم الأول، ومليون و800 ألف دولار بالموسم الثانى، ومليون و900 ألف دولار بالموسم الثالث.

ويفاضل المهاجم المغربي أيوب الكعبى بالوقت الحالي بين عرض الأهلى وعرض فريق بيراميدز.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم أيوب الكعبي بالذهاب إلى النادي الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.