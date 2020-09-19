رياضة | جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفضلنا ساعات قليلة عن إنطلاق الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021. وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف. وستنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من البريميرليج يوم السبت المقبل: Advertisements إيفرتون × وست بروميتش 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة ليدز يونايتد × فولهام 4.00 عصرا مانشستر يونايتد × كريستال بالاس 6.30 مساءا أرسنال × وست هام يونايتد 9.00 مساءا

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