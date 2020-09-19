رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد هزيمة الزمالك مساء أمس أمام أسوان.

ومن الموقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – حمدي فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.