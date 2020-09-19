رياضة | ضربة قاضية لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن المهاجم سيرجيو أجويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي.

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أشار جوارديولا إلى أن أجويرو (32 عاماً) ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر المقبل لأن إصابته في منتهى الصعوبة.

وأضاف: "لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعاً، غاب لفترة طويلة، وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزاً".