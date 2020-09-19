رياضة | مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طرفًا قويًا في إحدى الصفقات التي يتصارع نادي ريال مدريد الإسباني على ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية بإيعاز من مدربه زين الدين زيدان الذي يبحث عن صفقات شابة في الموسم الجديد.
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يخطط لضم إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.
وأشارت إلى أن رين يعتقد أن تألق كامافينجا أوروبيًا في الموسم المقبل سيساعد النادي على طلب مقابل ضخم من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد الذي بات طرفًا قويًا في الصفقة ويهدد طموحات زيدان.