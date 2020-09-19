الامارات | بتوقيع الزمالك.. 4 أرقام قياسية حققها الأهلي في أمسية القبض على الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع الزمالك.. 4 أرقام قياسية حققها الأهلي في أمسية القبض على الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الكرة في النادي الأهلي بالفوز بقلب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 42 في تاريخه، وذلك على أثر تعثر منافسه الزمالك أول من أمس وخسارته أمام أسوان بهدف دون رد في لقاء أقيم لحساب الجولة 28 من المسابقة، ليواصل الأهلي بلقب دوري 2019-2020 تعزيز أرقامه القياسية في بطولته المفضلة، والقبض على أربعة أرقام جديدة.

كما يقترب الأهلي الذي بلغ نقطته الـ 72، من رقمٍ قياسي خامس في حال نجاحه على مدار المباريات السبعة المتبقية في حصد 17 نقطة، تتيح له كسر رقمه القياسي السابق لأكبر عدد من النقاط نحو الفوز بالدوري في موسم واحد، البالغ 88 نقطة، والتي حققها الأهلي نحو مشواره بالتتويج بلقب بطولة 2017-2018.

"الإمارات اليوم" ترصد، الأرقام القياسية الجديدة التي حققها الأهلي جراء فوزه بلقب دوري الموسم المصري الحالي، وذلك وفقاً للآتي:



اللقب 42

أكد الأهلي مجدداً استحواذه شبه الكامل على بطولة الدوري، بحصده اللقب 42 تاريخياً من أصل 61 نسخة للبطولة، في نسبة نجاح بلغت 68 %، ومبتعداً بفارق 30 لقباً عن أقرب ملاحقيه الزمالك الذي تقتصر سجلاته على 12 لقباً.



النقطة 72

نجح الأهلي في الوصل إلى النقطة 72 مع نهاية الجولة الـ 27 من عمر البطولة، في رقمٍ لم يستطع أي من منافسيه الوصل إليه حتى نهاية مشوار المسابقة، مما يؤكد جدارته مجدداً في هيمنته المطلقة على البطولة.



7أسابيع

عادل الأهلي رقمه القياسي السابق بحصد لقب الدوري قبل سبعة جولات على ختام البطولة، إذ سبق للفريق الأحمر تسجيله الإنجاز للمرة الأولى في موسم 2004-2005، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.



16 انتصاراً متتالياً

عادل الأهلي رقمه السابق على صعيد الانتصارات المتتالية المسجل موسم 2017-2018، والبالغ 16 فوزاً، في موسم يعد ثاني أفضل المواسم على صعيد هذه السلسلة، خصوصاً أن الأهلي ذاته يقبض على لقب أفضل سلسلة فوزٍ متتالٍ برصيد 17 انتصاراً حققها موسم 2004-2005.

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