الامارات | أغويرو يغيب عن مانشستر سيتي شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو يغيب عن مانشستر سيتي شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى شهرين.

وخضع أجويرو /32 عاما/ لجراحة في ركبته اليسرى في يونيو الماضي ولم يعد للملاعب حتى الآن.

وقال جوارديولا للصحفيين مساء امس الجمعة: "كنا نعلم أن الإصابة صعبة".

وأضاف :"إنه يقوم بعمله، ربما خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا".

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وقال جوارديولا إن أجوير، هداف مانشستر سيتي التاريخي، سيحتاج لبعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية عندما يعود.

وذكر جوارديولا: "يجب أن يعود للملعب واستعادة حالته البدنية".

وأكد : "سيرخيو غاب عن الفريق لفترة طويلة، كما أنه ليس الشخص الذي يستعيد حالته البدنية سريعا لذلك أعتقد أنه في خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا".

ويبدأ مانشستر سيتي حملته في الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه وولفرهامبتون بعد غد الاثنين بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى

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