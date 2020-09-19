شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسيج يكشف عن عناصر منتخب فراعنة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، تشكيل منتخب الكبار لمرحلة العموم بعدد 41 لاعب في مختلف الأوزان وذلك بعد إجراء تجارب التصفيات لمنتخب الفراعنة التي أقيمت في المدرسة العسكرية بالهايكستب.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن التصفيات شهدت منافسات شرسة أسفرت في النهاية على اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني للعبة في البطولات الدولية المقبلة.

وأضاف أن المنتخب سيشهد تدريبات مكثفة على مدار الفترة المقبلة حتى يتم تجهيز كافة العناصر بشكل الأمثل، كما أن اختبارات المنتخب تمت وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي وعدم السماح سوى للاعبين حضور التصفيات من أجل تقليل الكثافة.

وضمت أسماء اللاعبين ضمن أسلوب «k1» محمد خميس في وزن 51 كجم، وفي وزن 57 كجم تم اختيار الثنائي محمد عبدالقادر ومحمد صابر، وفي وزن 60 كجم تم اختيار ثلاثة لاعبين محمد إبراهيم وكريم إبراهيم وعمر جمال، وفي وزن 63.5 كجم تم اختيار مصطفى محمد ومحمد خالد، وفي وزن 67 كجم تم اختيار أحمد الأمين وعبدالرحمن فتحي، وفي وزن 71 كجم تم اختيار أحمد مسعود وفي وزن 86 كجم تم اختيار الثنائي عمرو سعد ومحمد حسن وفي وزن 91 كجم تم اختيار عبدالرحمن السيد وإسلام عبدالبر.

وكشف الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه ضمن أسلوب «لوكيك» تم اختيار محمد السيد وكريم السعداوي في وزن 54 كجم وفي وزن 63.5 كجم تم اختيار محمد خالد وفي وزن 67 كجم تم اختيار الثنائي محمد عبدالباسط وأحمد محمد، وفي وزن 76 تم اختيار الثلاثي إسلام عمران ونصر محمد ومحمود يسري، وفي وزن 81 كجم تم اختيار محمد جابر، والثنائي إسلام إبراهيم ومحمد سعيد في وزن 86 كجم، وفي وزن فوق الـ 91 كجم تم اختيار محمد أشرف محمد، ومحمد أشرف يوسف.

وفي أسلوب «فول كونتاكت» تم اختيار عبدالله محمود حسن ومحمد جلال الدين في وزن 63.5 كجم والثنائي سامح محمود وأحمد خليل في وزن 67 كجم والثنائي محمود إبراهيم وسعد جمال في وزن 76 كجم وفي وزن 81 كجم تم اختيار أحمد ممدوح السيد، والثنائي محمد عيد وعمر مؤنس في وزن 86 كجم، وفي وزن 91 كجم تم اختيار محمد عبدالعاطي، وفي الميزان الأخير فوق الـ 91 كجم تم اختيار اللاعبان أحمد عبدالرازق، ومحمد عبدالله.

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