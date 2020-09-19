شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير للجدل من جمال عبدالحميد على فوز الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى جمال عبدالحميد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، بتعليق مثير للجدل على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز بعد هزيمة منافسه الزمالك بهدف نظيف أمام أسوان، أمس الجمعة.

وقال عبدالحميد، خلال حلوله، أمس، ضيفًا على برنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبدالوهاب بقناة «إم بي سي مصر»: «إدينا الدوري للأهلي النهاردة، هو ده الطبيعي إن فعلًا الزمالك دائمًا بيدي الدوري للنادي الأهلي، الأهلي مابيخدش الدوري».

وأضاف: «يعني السنة اللي فاتت 11 نقطة وراح مديهوله على طبق من ذهب، والنهاردة لما شفت الجدول الزمالك اتغلب 5 ماتشات السنة دي، عمر ما الزمالك اتغلب 5 مباريات كدة وهو داخل على أفريقيا وواخد السوبر الأفريقي والمصري».

واختتم: «مبروك للنادي الأهلي الزمالك اداله الدوري».

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