شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بلقب الدوري الـ42 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة جاء عن جدارة واستحقاق بعدما كان الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب.
وأضاف: «يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي، حتي يكون النهائي مصريًا خالصًا، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق».
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيدا على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي/ والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمنح للرياضة المصرية اهتمامًا كبيرًا ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.
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