شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بلقب الدوري الـ42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة جاء عن جدارة واستحقاق بعدما كان الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب.

وأضاف: «يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي، حتي يكون النهائي مصريًا خالصًا، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق».

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيدا على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي/ والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمنح للرياضة المصرية اهتمامًا كبيرًا ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.