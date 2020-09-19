بعد حصد لقب الدوري.. 175 ألف جنيه مكافآة لكل لاعب في الأهلي

شكرا لقرائتكم بعد حصد لقب الدوري.. 175 ألف جنيه مكافآة لكل لاعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحصل كل لاعب في فريق النادي الأهلي على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدوري التى توّج بها الفريق رسمياً أمس ، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز وجاء تتويج الاهلي باللقب قبل مباراته اليوم مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر في حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي مكافأة الفوز بالدوري التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته، وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدوري بعد سلسلة الأنتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
من ناحية أخرى ، ونجح الأهلي في تعزيز موقعه في صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعد أن تمكن من حسم بطولة الدوري مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه .
احتفاظ الأهلي بدرع الدوري رفع رصيده من الألقاب إلى 138 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًّا، منها ثمانية ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، وأربعة في أبطال الكئوس، ولقب واحد في كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو- آسيوية، إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.
وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادي الأهلي على عرش الكرة المصرية -بلا منازع- فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 42 لقبًا لبطولة الدوري العام، و36 لقبًا لبطولة كأس مصر، و11 لقبًا في بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا في بطولة دوري منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.
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