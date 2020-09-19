شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي والذي يأتي ضمن الأحداث التي تنظمها الإدارة العامه للسياحه والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، حيث شمل الماراثون 3 ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة 21 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و 10 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و 5 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ بالتعاون مع اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي 400 متسابق.

حضر الماراثون أندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسري بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالإضافة إلي 27 جنسية من الجاليات الأجنبية القيمه في مصر.

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تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020" والتى تم إطلاقها في يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة بلان الدولية، ويتم تكريم الفرق الخامسة الفائزة فى التصفيات قبل النهائية من المبادرة، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من اجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الفعالة فى تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مجال ريادة الأعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب على مستوى كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.