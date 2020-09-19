شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الأهلي في موسم كورونا بعد التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الأهلي لق بطولة الدوري الـ42 بعد تتويجه الرسمي باللقب الخامس على التوالي مستفيدا من تعثر الزمالك وخسارته من أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري.

وشهد الموسم الحالي تسجيل الأهلي 63 هدفا وهي غلة تهديفية عالية وتحتاج لتسليط الضوء على هدافي المارد الحمر في المسابقة.

وليد سليمان 8 أهداف

علي معلول 5 أهداف

جونيور أجايي 5 أهداف

مروان محسن 5 أهداف

محمد مجدي أفشة 5 أهداف

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حسين الشحات 5 أهداف

اليو بادجي 4 أهداف

عمرو السولية 4 أهداف

أحمد الشيخ 4 أهداف

رمضان صبحي 4 أهداف

حمدي فتحي 3 أهداف

محمود كهربا 3 أهداف