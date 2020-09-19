شكرا لقرائتكم كيف تفاجئ مسئولو الزمالك من فيريرا خلال مفاوضات خلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يحتاج مسئولو نادي الزمالك، وقت طويل، للتفكير في إمكانية تولي البرتغالي فيريرا المسئولية الفنية للفريق الأبيض، فور إعلان الفرنسي باتريس كارتيرون الرحيل المفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي بمقابل مادي ضخم يفوق ما كان يتقاضاه في القلعة البيضاء كثيرا.

وفور رحيل كارتيرون تم طرح اسم فيريرا داخل مجلس الزمالك لتولي المسئولية وهو ليس بأمر جديد حيث يتم طرح أسم المدرب البرتغالي بشكل دائم عند الحديث عن تولي مدير فني جديد المسئولية نظرا لشعبيته الكبيرة بين الجماهير البيضاء بعد نجاحاته الاستثنائية خلال توليه المسئولية في المواسم الأخيرة، بخلاف امكانياته الفنية الكبيرة وأيضا سماته الشخصية التي تجعله قادر على قيادة الفريق سريعا لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل اقتراب موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

ورغم قيام مسئولي الزمالك بعرض تدريب الفريق على فيريرا في أوقات سابقة، إلا أن المدرب البرتغالي كان دائم الاعتذار بحجة أنه يسعي للراحة ومن الصعب عودته لتدريب الأبيض مرة أخري، وأكد لمسئولي الزمالك في وقت سابق خلال المفاوضات أنه تلقي عرضا مغريا من النادي الأهلي لتولي تدريب لكنه رفض أيضا ليؤكد أن الأمر بالنسبة له ليس رفض العمل في الزمالك كما يردد البعض.

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ولكن في هذه المرة وبعد الحديث مع فيريرا حول إمكانية تولية تدريب الزمالك – كما سبق وحدث – فوجئ مسئولي القلعة البيضاء بموافقة المدرب البرتغالي الذى بدأ في الحديث عن احتياجاته الفنية والمادية، والتفاوض حول بنود التعاقد وهو ما كان بمثابة المفاجأة خاصة أن المدرب سبق له رفض تولي المسئولية أكثر من مرة كان آخرها قبل تولي كارتيرون تدريب الفريق.

وتكمن أزمة التعاقد مع فيريرا في راتبه المالي الضخم شهريا، حيث طلب المدرب البرتغالي تقاضي 450 ألف دولار شهريا وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لمسئولي القلعة البيضاء، مع العلم أن المدرب كان راتبه مع الأبيض عند تولي المسئولية في المرة السابقة 52 ألف دولار فقط أي أنه طلب تقاضي 5 أضعاف ما كان يحصل عليه من الزمالك في المرة السابقة.

ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.