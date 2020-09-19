شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تهنىء النادى الأهلي بلقب الدورى رقم 42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهنىء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيرة بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه عن جدارة وإستحقاق كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب ، ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي حتي يكون النهائي مصريا خالصا ، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيد على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

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يخوض فريق الاهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.