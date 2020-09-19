شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تهنىء النادى الأهلي بلقب الدورى رقم 42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يهنىء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيرة بالتتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه عن جدارة وإستحقاق كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل في المباريات حتى حقق اللقب ، ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للوصول للنهائي الإفريقي حتي يكون النهائي مصريا خالصا ، والتوفيق لفريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تجربة مهمة للفريق.
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة في بطولات الأندية الإفريقية يمثل تأكيد على تفوق الكرة المصرية على المستوى الإفريقي والذي يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.
يخوض فريق الاهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.
ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تهنىء النادى الأهلي بلقب الدورى رقم 42 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.