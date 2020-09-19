شكرا لقرائتكم "ثورة" الأهلي تتحدى "انتفاضة" المقاصة .. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز ، بعد أن حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعدما خسر النادي الزمالك مواجهة نادي أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة للاستعداد بقوة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الأنتصارات هذا الموسم.

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وشهدت الأيام الماضية استعدادات مكثفة للأهلي قبل مواجهة الليلة المرتقبة وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتحدث مع لاعبيه بشأن أهم الأزمات الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها غياب الفاعلية الهجومية في بعض فترات المباراة بجانب التمركز الدفاعي الخاطئ الذي يسمح للمنافسين بالوصول لمرمى الأهلي بسهولة ولولا تألق محمد الشناوي في الفترة الأخيرة لأهتزت شباك الأحمر أكثر من مرة.

وتبدو أهم أوراق فايلر الرابحة في مباراة الليلة ، هي آليو بادجي وآليو بادجي وحمدي فتحي وكهربا وأجاي ومعلول ووليد سليمان ويغيب عن الاهلي في مباراة الليلة أحمد فتحي للأيقاف ، ويرغب المدرب السويسري في ظهور لاعبيه بحالتهم منذ بداية مباراة الليلة أمام الفريق الفيومي القومي وصاحب العروض الجيدة خلال الفترة الأخيرة.

على صعيد أخر ، يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة بمعنويات عالية بسبب العروض القوية التى يُحققها خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها الفوز بثلاثية نظيفة على فريق إف سي مصر بالجولة الماضية وهو الفوز الذى تحقق بفضل عمرو مرعي وشمس بيكلي وصلاح ريكو وميتلك الفريق الفيومي أكثر من مفتاح لعب قوي بخلاف الثلاثي السابق أبرزهم ، ميدو جابر وباولن فوافي ومحمد إبراهيم.

ويعلم أيهاب جلال المدير الفني للمقاصة كيفية إستخراج قدرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات القوية لذا سيكون لقاء الليلة قوياً وحماسياً في ظل قدرات اللاعبين القوية في الفريقين.