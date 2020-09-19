الأرجنتين مع ميسي ومن دون دي ماريا وأغويرو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





يشارك ليونيل ميسي ويغيب كل من أنخل دي ماريا وسيرخيو أغويرو عن تشكيلة الأرجنتين مباريات تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

بوينوس أيرس: أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم الجمعة ان منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولكن من دون جناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو أغويرو المصاب.

وبقيت إقامة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في آذار/ مارس الماضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية.

ويستهل منتخب "التانغو" مشواره في التصفيات على أرضه في "لا بومبونيرا" في بوينس أيريس معقل فريق بوكا جونيورز، أمام الاكوادور في 8 تشرين الاول/اكتوبر، قبل أن يحل ضيفا بعد خمسة ايام، في 13 منه، على نظيره البوليفي في "لا باز" على ارتفاع 3500 متر عن سطح البحر.

ويعود ميسي إلى منتخب بلاده بعد موسم مخيب على كافة الصعد مع برشلونة، تخلله خروجه من دوري أبطال اوروبا بخسارة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الالماني في طريق الاخير للفوز باللقب، وعدم احتفاظه بلقب الدوري الاسباني، إضافة إلى رغبته في الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يقرر البقاء.

وسمح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لميسي بإمكانية المشاركة مع منتخب بلاده بعدما كان أوقفه سابقا على خلفية طرده من مباراة المركز الثالث أمام تشيلي في مسابقة كوبا أميركا التي نظمتها وفازت بها البرازيل عام 2019، قبل أن يقرر رفع الإيقاف وإلغاء العقوبة بسبب مضي أكثر من عام على الواقعة وواقع تأجيل مباريات التصفيات بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

ويغيب أغويرو بسبب الاصابة، علما أن مهاجم سيتي تعرض لاصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي، ولم يشارك في التمارين الجماعية لفريقه مع بداية الموسم الحالي.

Advertisements

ويلف الغموض مسألة عدم استدعاء دي ماريا الذي عاد لارتداء قميص النادي الباريس بعد فترة من التوقف إثر اصابته بفيروس كورونا، حيث ساهم في تحقيق سان جرمان فوزه الاول في الدوري هذا الموسم على حساب متز 1-صفر بعد خسارتين.

وإلى جانب ميسي، استدعى المدرب ليونيل سكالوني كوكبة من النجوم أمثال مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر لاوتارو مارتينيس، في تشكيلة ليست نهائية، إذ سيتم استكمالها باستدعاء اللاعبين الذين يلعبون في البطولة المحلية.

وتأتي هذه الاستدعاءات بعد الإعلان عن قائمة المنتخب البرازيلي وفي اليوم التالي لقرار "كونميبول" بالسماح للاعبي أميركا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية بالانضمام إلى منتخباتهم للجولتين الاولى والثانية.

حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيس (استون فيلا الانكليزي)، خوان موسو (اودينيزي الايطالي)، أغوستين مارشيزين (بورتو البرتغالي).

الدفاع: خوان فويث (توتنهام الانكليزي)، رينزو سارافيا (انتر البرازيلي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا الايطالي)، ليو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، نيكولاس اوتامندي (مانشستر سيتي الانكليزي)، نيوين بيريز (اتلتيكو مدريد الاسباني)، نيكولاس تاغليافيكو (اياكس امستردام الهولندي)، ماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)، فاكوندو ميدينا (لنس الفرنسي).

الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جرمان الفرنسي)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس الاسباني)، رودريغو دي بول (اودينيزي الايطالي)، ايكزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، جيوفاني لو سلسو (توتنهام الانكليزي)، نيكولاس دومينغيس (بولونيا الايطالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)، باولو ديبالا (يوفنتوس الايطالي)، لوكاس اوكامبو (اشبيلية)، نيكولاس غونزاليس (شتوتغارت الالماني)، الكسيس ماك أليستر (برايتون الانكليزي)، الخاندرو غوميس (اتالانتا الايطالي)، خواكين كوريا (لاتسيو الايطالي)، لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن)، لاوتارو مارتينيس (انتر الايطالي)، كريستيان بافون (لوس انجليس غالاكسي الاميركي).