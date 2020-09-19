شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فوجئ مسئولو الزمالك أثناء التفاوض مع فيريرا لخلافة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحتج مسئولو نادى الزمالك وقتا طويلا للتفكير فى إمكانية تولي البرتغالي فيريرا المسئولية الفنية للفريق الأبيض، فور إعلان الفرنسى باتريس كارتيرون الرحيل المفاجئ لتولى تدريب التعاون السعودى بمقابل مادى ضخم يفوق ما كان يتقاضاه فى القلعة البيضاء كثيرا.

وفور رحيل كارتيرون تم طرح اسم فيريرا داخل مجلس الزمالك لتولى المسئولية، وهو ليس بأمر جديد حيث يتم طرح اسم المدرب البرتغالي بشكل دائم عند الحديث عن تولي مدير فني جديد المسئولية نظرا لشعبيته الكبيرة بين الجماهير البيضاء بعد نجاحاته الاستثنائية خلال توليه المسئولية فى المواسم الأخيرة، بخلاف إمكانياته الفنية الكبيرة وأيضا سماته الشخصية التى تجعله قادراً على قيادة الفريق سريعا لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه فى ظل اقتراب موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.