شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول بعد تتويج الأهلى بالدورى: نواصل العمل بلا توقف على ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم التونسى على معلول، ظهير النادى الأهلى، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدورى المصرى، للمرة الرابعة فى تاريخه مع القلعة الحمراء منذ انضمامه موسم 2016 - 2017، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة له من تدريبات المارد الأحمر، وصحبها بتعليق، "نواصل العمل بلا توقف على ملعب التتش".



معلول

ويخوض الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

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وشهدت الأيام الماضية استعدادات مكثفة للأهلي قبل مواجهة الليلة المرتقبة وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتحدث مع لاعبيه بشأن أهم الأزمات الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها غياب الفاعلية الهجومية في بعض فترات المباراة بجانب التمركز الدفاعي الخاطئ الذي يسمح للمنافسين بالوصول لمرمى الاهلي بسهولة ولولا تألق محمد الشناوي في الفترة الأخيرة لأهتزت شباك الأحمر أكثر من مرة.