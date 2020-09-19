شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يهنئ الأهلى بعد التتويج الدورى: عملاق مصر يؤكد هيمنته على الكرة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم النادى الأهلى المصرى بالفوز ببطولة الدورى المصرى لكرة القدم للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، مؤكدا أن العملاق المصرى أكد هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محلياً، بعدما عزز رقمه القياسي فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب الكاف، عبر حسابه على تويتر، "من جديد، أكد العملاق المصرى الأهلى هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محلياً، حين عزز رقمه القياسي فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بالفوز بلقب موسم 2019/20 للمرة الـ 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى".

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ويخوض الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.