شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ النادى الأهلى بلقب الدورى الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيرة، بالتتويج بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء عن جدارة واستحقاق، كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل فى المباريات حتى حقق اللقب. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للوصول للنهائى الأفريقى حتى يكون النهائي مصريا خالصا، والتوفيق لفريق بيراميدز فى مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في تجربة مهمة للفريق.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة فى بطولات الأندية الأفريقية يمثل تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على المستوى الأفريقى، والذى يؤكد ريادة الرياضة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.



الأولمبية

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