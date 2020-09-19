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الأولمبية تهنئ النادى الأهلى بلقب الدورى الـ42

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيرة، بالتتويج بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء عن جدارة واستحقاق، كان فيها الفريق صاحب النفس الطويل فى المباريات حتى حقق اللقب. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن دعمه للقطبين الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للوصول للنهائى الأفريقى حتى يكون النهائي مصريا خالصا، والتوفيق لفريق بيراميدز فى مباراة نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في تجربة مهمة للفريق.

 

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن نجاح الأندية الثلاثة فى بطولات الأندية الأفريقية يمثل تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على المستوى الأفريقى، والذى يؤكد ريادة المصرية وتفوقها في ظل رعاية ودعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمنح للرياضة المصرية إهتمام كبير ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

 


الأولمبية

 

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ويخوض فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم، السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

 

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

 

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