شكرا لقرائتكم خبر عن شرط مشترك من فيريرا وجروس لتولى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع الثنائى البرتغالي فيريرا والسويسرى جروس لتولي أحدهما تدريب الفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي، وفوجئ مسئولو نادى الزمالك بشرط موحد من الثنائى فيريرا وجروس لقبول تدريب الفريق.
لمعرفة شرط فيريرا وجروس لتولي تدريب الزمالك .. من هنا
ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.
ودخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة ومكثفة مع البرتغالي فيريرا، لتولي تدريب الفريق الكروي، خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.
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