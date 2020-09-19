شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه فيريرا قبل حسم قرار العودة لتدريب الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة ومكثفة مع البرتغالي فيريرا لتولى تدريب الفريق الكروى خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتدريب التعاون السعودى، وبعيدا عن وجود خلاف مادي بين الزمالك وفيريرا حول راتبه الشهرى هو ومعاونوه لتولى تدريب القلعة البيضاء، توجد أزمة أخرى أمام المدرب البرتغالي.

لمعرفة الأزمة التي تواجه فيريرا قبل حسم تدريبه للزمالك.. من هنا

ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي، ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون، حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.