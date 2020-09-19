شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعد للظهور الأول مع الأهلى بعد غياب 192 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 192 يوماً من الغياب عن المشاركة مع الأهلى يعود حسين الشحات، صانع ألعاب القلعة الحمراء، إلى الحسابات الفنية من جديد، ويستعد للظهور الأول مع الفريق بعد غياب دام لـ 10 مباريات كاملة عقب توقف كورونا فى مارس الماضى، بعد عملية "الفتاق" التى خضع لها قبل استئناف النشاط الرياضى بأيام ليغيب عن الفريق، قبل الانتظام فى التدريبات لينضم مؤخراً إلى قائمة الأهلى التى تستعد لمواجهة المقاصة فى الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى توج بها النادى الأهلى بشكل رسمى عقب الفوز التاريخى الذى حققه أسوان على الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الأمس.

مباراة الأهلى وسموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى فى 11 مارس الماضى بمنافسات الدور الأول، كانت قد شهدت الظهور الأخير لحسين الشحات مع الأهلى، ثم غاب عن 10 مباريات كاملة.

أما آخر أهداف حسين الشحات فى الدورى فكانت فى مباراة المقاولون العرب بالدور الأول والتى شهدت فوز الأهلى فوز الأهلى بثنائية نظيفة، فى 19 يناير الماضى أى قبل 244 يوماً من الآن.

وتنتظر جماهير الأهلى عودة حسين الشحات إلى التألق من جديد خاصة فى ظل استعدادات الفريق الأحمر للمشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

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ويخوض الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية استعدادات مكثفة للأهلي قبل مواجهة الليلة المرتقبة وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتحدث مع لاعبيه بشأن أهم الأزمات الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها غياب الفاعلية الهجومية في بعض فترات المباراة بجانب التمركز الدفاعي الخاطئ الذي يسمح للمنافسين بالوصول لمرمى الاهلي بسهولة ولولا تألق محمد الشناوي في الفترة الأخيرة لأهتزت شباك الأحمر أكثر من مرة.