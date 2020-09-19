شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يرصد مشاورات الزمالك لاختيار المدرب الجديد والخلاف حول 3 أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد سوبر كورة كواليس الساعات الأخيرة داخل نادى الزمالك لحسم اسم المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، لاختيار خليفة الفرنسي كارتيرون الذى قررالرحيل بشكل مفاجئ لتولى تدريب التعاون السعودي.

وبعد سلسلة من المشاورات والمداولات تم اقتصار أسماء المرشحين داخل نادى الزمالك على ثلاثة أسماء فقط هم الثنائى البرتغالي باتشيكو وفيريرا والسويسري جروس، بعد الاستقرار على التعاقد مع مدرب سبق له تولي تدريب الفريق الأبيض في وقت سابق، ليكون على دراية بكافة الأمور ويعرف بعض اللاعبين عكس التعاقد مع مدرب جديد يحتاج لفترة لمعرفة اللاعبين والطريقة المناسبة للعب.

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وخرج البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، من دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض رغم تصدره قائمة المرشحين فى البداية فور رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

وفور إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك، تصدر باتشيكو قائمة المرشحين وبالفعل تم التواصل معه وأبدي المدرب البرتغالي موافقته على تولي المسئولية ولم يستغرق اتخاذ القرار سوى التفكير لمدة 30 دقيقة فقط، قبل الرد بالقبول والتأكيد على استعداداه للتواجد في القاهرة بأسرع وقت لتولي المسئولية.