شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المقاولون العرب استعدادًا للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، حالة الطوارئ القصوي داخل الفريق اىستعدادًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها غدًا على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق، مساء اليوم، معسكرًا مغلقًا يستمر حتي موعد المباراة، إذ يسعى ذئاب الجبل لاقتناص النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو احتلال مركز متقدم لضمان المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، خصوصًا أن الفريق يحتل المركز الرابع بـ 48 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثالث.