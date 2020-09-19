شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتسلم الأهلي درع الدوري؟ اتحاد الكرة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم النادي الأهلي تتويجه بلقب الدوري الممتاز الـ42 في تاريخه، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، عقب هزيمة الزمالك، أمس الجمعة، أمام أسوان، بهدف نظيف، فمتى سيتسلم لاعبو القلعة الحمراء درع البطولة؟

ورد نائب رئيس اللجنة الخماسية المُكلَّفة بإدارة اتحاد الكرة، الدكتور جمال محمد على، على هذا السؤال، خلال حلوله ضيفًا، مساء أمس، على برنامج «ملعب أون تايم»، بقناة «أون تايم سبورتس».

وأوضح «على» أن الأهلي لن يتسلم درع الدوري إلا في آخر مباراة له في المسابقة، مبررًا ذلك بتحسب اتحاد الكرة لحدوث أي ظرف يمنع استكمال الدوري، حتى وإن كانت الاحتمالية 1 في المليون، حسب تعبيره.