نادي المكلا الرياضي يعقد أجتماعا إستثنائيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد رئيس مجلس ادارة نادي المكلا الرياضي الثقافي الاجتماعي، انور عوض الجعيدي أن المرحلة الحالية التي يمر بهاالنادي تتطلب تظافر جميع أعضاء الادارة للبحث عن دعم من الجهات الاختصاص في الشان الرياضي والشبابي ورجال المال والاعمال في المحافظة وخارجها لانتشال الوضع الذي يعيشه النادي لاسيما في جانب البنية التحتية .

جاء ذلك في خلال حديثه لدى ترؤسه أجتماعا أستثنائيا لاعضاء مجلس الادارة بحضور نائب الرئيس الكابتن احمد باعكابة لغرض الوقوف على عدد من المواضيع المتعلقة بعد استنالف النشاط الرياضي بالنادي بمختلف نشاطاته ومن أبرزها الفريق الكروي الاول وكرة السلة بفئاته العمرية للنادي.

مضيفا اننا نواجه تحديات كبيرة أمام هذه النشاط في الجوانب المالية .

وأشاد رئيس مجلس الادارة بجهود اللجنة المكلفة بعد رفع الحظر بسبب جائحة كورونا في البداية الايجابية للفريق الكروي للنادي مع اتخاذ التذابير وتطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي التي تم توفيرها من قبل الادارة وحضور اللاعبين في أول تمرين للفريق الذي سيواجه فريق نادي شعب حضرموت في بطولة بلقيس من قبل اتحاد فرع الكرة بالساحل والمقرر إنطلاقة المسابقة في منتصف أكتوبر .

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مشدد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام والانضباط والتقيد بكل الاتفاقات المبرمة بين النادي واللاعب مع الاخذ بعين الاعتبار بتطبيق مبدى الثواب والعقاب وعدم التهاون مع اي لاعب يقصر في مهامه اتجاه النادي في ظل ما يوفر له وفقا للامكانات المتاحةمن قبل الادارة .

منوهاً الى انه يجب على الجهاز الفني والاداري تطوير خطة النشاط للفريق الكروي بالنادي وتخصيص يوم يزاول الفريق الكروي تدريباته في احد الملاعب التجارية المعشبة بشارع الستين ووفقا للعرض المناسب لادارة النادي والمستثمر وبما يسهم في خلق الشراكة الفاعلة بين الجانبين .

مؤكداً أن إدارة النادي ستبذل كل ما بوسعها من اجل تذليل كل الصعاب التي تقف امام سير النشاط الرياضي بالنادي خاصة كرة القدم والسلة وهما يعتبران الواجهة الحقيقية للنادي في تحقيق الانجازات خلال الفترة القادمة.

وأثنى الرئيس الاستاذ أنور الجعيدي على سير العمل في مشروع اعادة تاهيل ملاعب الفقيد طاهر حاج باسعد الممول من قبل قيادة السلطة المحلية في مديرية مدينة المكلا الذي من خلاله سينتشل وضع النادي والعابه التي يمارسها الى الافضل .

داعين كل رجال المال والاعمال وكل الجهات الداعمة للتنمية والقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة وخارجها الراغبين في الاستثمار بالنادي لاسيما ملعب كرة القدم بمنطقة خلف الى التقدم للادارة.

وفي ختام الاجتماع اشاد المجتمعون بالدور الاعلامي الفاعل والمتميز والذي ابراز النشاط الرياضي لكل المتابعين في داخل وخارج المحافظة في الالعاب المتعددة بالنادي واسهم في رفع المعنويات وتحقيق النتائج الايجابية خاصة للفريق الكروي للنادي