شكرا لقرائتكم الأرجنتيني كالديرون يقترب بشدة من تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب الأرجنتيني جابريل كالديرون من قيادة تدريب فريق الزمالك، بعدما انحصرت الترشيحات حوله بقوة خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل من أجل قيادة التعاون السعودي وفسخ عقده مع النادي الأبيض، ويمتلك كالديرون سيرة قوية كلاعب مع منتخب الأرجنتين، حيث زامل الأسطورة مارادونا وتوج معه بلقب كأس العالم للشباب عام 1979، ولعب نهائيات المونديال مع التانجو عامي 1982 و1990.

كالديرون مدرب الزمالك

بداية كالديرون التدريبية كان في فرنسا بعد 3 سنوات من الاعتزال إذ قاد فريق كان الفرنسي لمدة 3 مواسم بعدما سبق له اللعب في صفوفه لموسم ثم فريق لوزان السويسري في 2003 ورحل بعد 5 أسابيع فقط لسوء النتائج.

كالديرون

كالديرون مدرب الزمالك

في 2004 أصبح أول مدرب من القارة اللاتينية يقود المنتخب السعودي فنيا بعد البرازيلي لويس ألبرتو بيريرا في كأس العالم 1998.

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كالديرون تحدث عن تجربته مع المنتخب السعودي عبر موقع الاتحاد الدولي "فيفا" قائلا: " أتذكر المنتخب السعودي عندما تسلمت التدريب خلال فترة صعبة بعدما شاركنا في دورة كأس الخليج الـ 17 في قطر وخرجنا من الدور الأول ولكن في النهاية نجحنا بالتأهل إلى كأس العالم دون خسارة أي مباراة وهو إنجاز كبير، في المباراة قبل الأخيرة مع أوزبكستان كان ملعب الملك فهد في الرياض ممتلئا عن بكرة أبيه قبل ثلاث ساعات وكان أمرا لا يصدق".

كالديرون

كالديرون مدرب الزمالك

في تصفيات كأس العالم 2006 لم تخسر السعودية أي مباراة وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفا واحدا، لكن الخسارة في ديسمبر 2005 أمام العراق في بطولة غرب آسيا بنتيجة 5-1 تسببت في رحيله.

وعن الإقالة واصل "تمت إقالتي من تدريب المنتخب السعودي على الرغم من قيادتي له إلى كأس العالم وحتى الآن لا أعلم السبب لإقالتي. حسنا القرار تم اتخاذه ولكن النتائج التي تحققت بعد ذلك لم تكن جيدة".

كالديرون مدرب الزمالك

السعودية في كأس العالم 2006 تعادلت أمام تونس 2-2 وخسرت من إسبانيا وأوكرانيا ووعدت مونديال ألمانيا تحت قيادة البرازيلي باكيتا.

كالديرون

قاد الأرجنتيني منتخب عُمان لنهائيات كأس آسيا 2007 لكنه ودع من الدور الأول وأقيل في يونيو 2008 وانتقل لتدريب اتحاد جدة السعودي.

كالديرون والتألق مع الاتحاد السعودي



كالديرون