شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهايته بسبع جولات كاملة، محافظا على اللقب للموسم الخامس على التوالي، ومحققا اللقب للمرة الـ42 في تاريخه.

حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة في حدوته التتويج بالدرع فيما حقق التعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ليواصل الفريق هيمنته على بطولته المفضلة، محطما الرقم القياسي المسجل باسمه في عدد مرات التتويج باللقب.

وينشر الخليج 365 أسماء أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى

فايلر مدرب

علي لطفي حارس

محمد الشناوي حارس

مصطفى شوبير حارس

شريف إكرامي حارس

محمود متولي دفاع

علي معلول دفاع

أيمن أشرف دفاع

محمود وحيد دفاع

محمد هاني دفاع

رامي ربيعة دفاع

سعد الدين سمير دفاع

ياسر إبراهيم دفاع

أحمد الشيخ وسط

أحمد فتحي وسط

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أليو ديانج وسط

عمرو السولية وسط

حمدي فتحي وسط

حسام عاشور وسط

حسين الشحات وسط

محمد مجدى افشة وسط

محمد محمود وسط

صالح جمعة وسط

وليد سليمان وسط

اليو بادجي هجوم

جيرالدو هجوم

جونيور أجاي هجوم

كريم نيدفيد هجوم

محمود كهربا هجوم

مروان محسن هجوم

مؤمن زكريا هجوم

سيد عبدالحفيظ مدير إداري