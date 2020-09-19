الخليج 365 ينشر أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى

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جدة - عمرو شويل حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهايته بسبع جولات كاملة، محافظا على اللقب للموسم الخامس على التوالي، ومحققا اللقب للمرة الـ42 في تاريخه.
حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة في حدوته التتويج بالدرع فيما حقق التعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ليواصل الفريق هيمنته على بطولته المفضلة، محطما الرقم القياسي المسجل باسمه في عدد مرات التتويج باللقب.
وينشر الخليج 365 أسماء أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى
فايلر مدرب
علي لطفي حارس
محمد الشناوي حارس
مصطفى شوبير حارس
شريف إكرامي حارس
محمود متولي دفاع
علي معلول دفاع
أيمن أشرف دفاع
محمود وحيد دفاع
محمد هاني دفاع
رامي ربيعة دفاع
سعد الدين سمير دفاع
ياسر إبراهيم دفاع
أحمد الشيخ وسط
أحمد فتحي وسط
أليو ديانج وسط
عمرو السولية وسط
حمدي فتحي وسط
حسام عاشور وسط
حسين الشحات وسط
محمد مجدى افشة وسط
محمد محمود وسط
صالح جمعة وسط
وليد سليمان وسط
اليو بادجي هجوم
جيرالدو هجوم
جونيور أجاي هجوم
كريم نيدفيد هجوم
محمود كهربا هجوم
مروان محسن هجوم
مؤمن زكريا هجوم
سيد عبدالحفيظ مدير إداري
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