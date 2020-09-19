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الخليج 365 ينشر أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى

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جدة - عمرو شويل حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهايته بسبع جولات كاملة، محافظا على اللقب للموسم الخامس على التوالي، ومحققا اللقب للمرة الـ42 في تاريخه.

حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة في حدوته التتويج بالدرع فيما حقق التعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ليواصل الفريق هيمنته على بطولته المفضلة، محطما الرقم القياسي المسجل باسمه في عدد مرات التتويج باللقب.

وينشر الخليج 365 أسماء أبطال ملحمة الدوري الـ42 بالأهلى

 فايلر       مدرب

 علي لطفي      حارس

محمد الشناوي    حارس

مصطفى شوبير حارس

شريف إكرامي  حارس

محمود متولي    دفاع

علي معلول     دفاع

أيمن أشرف      دفاع

محمود وحيد    دفاع

محمد هاني        دفاع

رامي ربيعة      دفاع

سعد الدين سمير         دفاع

ياسر إبراهيم    دفاع

أحمد الشيخ     وسط

أحمد فتحي     وسط

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أليو ديانج      وسط

عمرو السولية   وسط

حمدي فتحي   وسط

حسام عاشور   وسط

حسين الشحات        وسط

محمد مجدى افشة وسط

محمد محمود       وسط

صالح جمعة      وسط

وليد سليمان    وسط

اليو بادجي     هجوم

جيرالدو هجوم

جونيور أجاي  هجوم

كريم نيدفيد    هجوم

محمود كهربا     هجوم

مروان محسن    هجوم

مؤمن زكريا      هجوم

سيد عبدالحفيظ         مدير إداري

 

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