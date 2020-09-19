شرط موحد من فيريرا وجروس لتولي تدريب الزمالك

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي الزمالك، خط مفاوضات مع الثنائى البرتغالي فيريرا والسويسري جروس، لتولي أحدهما تدريب الفريق الكروي، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.
وفوجئ مسئولي نادي الزمالك، بشرط موحد من الثنائي فيريرا وجروس، لتولي تدريب الفريق، حيث طلب كل مدرب تواجد 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون، يقوم هو باختيارهم بنفسه دون تدخل من أي شخص.
وبعد سلسلة من المفاوضات بواسطة برنامج "زوم"، طلب فيريرا وجروس من مسئولي الزمالك منحهما فرصة لاختيار المساعدين رافضين اى اقتراحات بخصوص هذا الأمر وتمسك الثنائي باختيار كافة أفراد الجهاز المعاون بأنفسهم.
ويترقب مسئولو الزمالك، إعلان فيريرا أو جروس التوصل لأسماء الجهاز المعاون لهم، للاستقرار بشكل نهائي على أسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.
ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.
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