شكرا لقرائتكم تعرف على الأزمة التي تواجه فيريرا قبل حسم تدريبه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة ومكثفة مع البرتغالي فيريرا، لتولي تدريب الفريق الكروي، خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

وبعيدا عن وجود خلاف مادي بين الزمالك وفيريرا حول راتبه الشهري هو ومعاونيه لتولي تدريب القلعة البيضاء، توجد أزمة أخري، أمام المدرب البرتغالي، وهى عمل كافة مساعديه كمديرين فنيين لفرق مختلفة خلال الفترة الماضية، وعدم وجود أي مساعد له متاح في الوقت الحالي.

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وطلب فيريرا من مسئولي الزمالك مهلة، لحين جمع فريق عمل جديد له، بعد رحيل كافة مساعديه السابقين للعمل كرجل أول في أندية مختلفة، وهو ما يحتاج لبعض الوقت خاصة أن المدرب يرفض عمل أي شخص معه ويشترط بعض الأمور الخاصة في مساعديه.

وبعيدا عن هذا الأمر، يوجد عقبة أخري أمام تولي فيريرا تدريب الزمالك وهى راتبه المالي الضخم شهريا، حيث طلب المدرب البرتغالي تقاضي 450 ألف دولار شهريا وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لمسئولي القلعة البيضاء، مع العلم أن المدرب كان راتبه مع الأبيض عند تولي المسئولية في المرة السابقة 52 ألف دولار فقط أي أنه طلب تقاضي 5 أضعاف ما كان يحصل عليه من الزمالك في المرة السابقة.

ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.