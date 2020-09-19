شكرا لقرائتكم بعد الفوز على الزمالك .. 14 نقطة تفصل أسوان عن حلم البقاء بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوزاً تاريخياً حققه فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى لأبناء الجنوب، على نادى الزمالك فى الجولة 28 التى جمعت الفريقين مساء أمس بالدورى، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، ليكون أول فوز لأسوان على الزمالك فى تاريخ مواجهات الفريقين، ويرفع رصيده إلى النقطة 34، ليقترب ثلاث خطوات دفعة واحدة نحو حلم البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، وبات أبناء الجنوب يحتاجون لـ 14 نقطة فقط من أجل تحقيق الحلم المنتظر.

نادي أسوان ضد الزمالك

نادي أسوان ضد الزمالك

أسوان يمتلك 34 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 28 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 14 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 6 مباريات متبقية بالدورى، حيث فى حالة فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.مباريات أسوان المقبلة بعد لقاء الزمالك ستكون أمام فرق: الجونة، المصرى، وادى دجلة، حرس الحدود، الاسماعيلى والاتحاد السكندرى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن صرف مكتفآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع": جماهير الصعيد كلها فرحانة وسنصرف مكافآت إجادة إلى جانب مكافآت استثنائية بعد هذا الفوز التاريخى.

نادي أسوان ضد الزمالك

واصل: أسوان يسطر التاريخ مثلما فعل فى التسعينات، وأحمد كشرى حقق طفرة فى الفترة الأخيرة فوزنا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولى يعنى لنا الكثير وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه.