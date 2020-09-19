شكرا لقرائتكم الخليج 365 يرصد مشاورات الزمالك حول هوية المدرب الجديد والخلاف حول 3 أسماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد الخليج 365، كواليس الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك، لحسم أسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، لاختيار خليفة الفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

وبعد سلسلة من المشاورات والمداولات تم اقتصار أسماء المرشحين داخل نادي الزمالك على ثلاثة أسماء فقط هم الثنائى البرتغالي باتشيكو وفيريرا والسويسري جروس، بعد الاستقرار على التعاقد مع مدرب سبق له تولي تدريب الفريق الأبيض في وقت سابق، ليكون على دراية بكافة الأمور ويعرف بعض اللاعبين عكس التعاقد مع مدرب جديد يحتاج لفترة لمعرفة اللاعبين والطريقة المناسبة للعب.

Advertisements

وخرج باتشيكو من دائرة المرشحين خاصة أن المدرب البرتغالي سبق له الهروب من الزمالك في وقت سابق لتولي تدريب الشباب السعودي وقتها، بخلاف غياب النجاحات عنه بعدها حيث لم ينجح في تجربة الشباب ليخوض تجربة أخري في الصين لم يكلل لها النجاح أيضا وهو ما آثار مخاوف مسئولي القلعة البيضاء.

وأصبح تركيز مسئولو نادي الزمالك منصب على الثنائي البرتغالي فيريرا والسويسري جروس، قبل ظهور رأى آخر يطالب بوضع الأرجنتيني جابريل كالديرون في دائرة المرشحين لتدريب الزمالك في ظل امتلاكه سيرة ذاتية ناجحة في المنطقة العربية بالدوري السعودي والإماراتي.

ويضع مسئولو الزمالك البرتغالي فيريرا على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي ويليه السويسري جروس ثم يأتي الأرجنتينى كالديرون حيث تم تفضيل الثنائي فيريرا وجروس نظرا لخوضهما تجربة ناجحة في وقت سابق مع الفريق الأبيض.