شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الإسماعيلى يودع دوري أبطال أفريقيا برباعية فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2010 ، فاز النادى الإسماعيلى على نظيره الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2010 بالإسماعيلية في مباراة تحصيل حاصل، بعد أن حسم الأهلي بطاقة الصعود، وودع الدراويش المسابقة ، تقدم عبدالله الشحات للدراويش في الدقيقة التاسعة، وتعادل محمد بركات في الدقيقة 35، ثم عاود الإسماعيلي التقدم بعدها بدقيقة عن طريق أحمد على كامل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثاني أضاف المعتصم سالم، وأحمد على كامل هدفين آخرين للدراويش في شباك أحمد عادل عبدالمنعم، قبل أن يقلل محمد طلعت الفارق قبل النهاية بدقيقتين.

ليصعد الأهلي كثاني المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن الإسماعيلي الذى ودع البطولة.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي مكونا من :محمد صبحي، أحمد صديق، المعتصم سالم، أحمد خيري، شادي محمد، أحمد سمير فرج، عبدالله الشحات، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد (المغربي عبدالسلام بن جالون)، أحمد علي كامل (محمد محسن أبوجريشة)، النيجيري جودين إيزي (إبراهيم يحيي).

بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدري مكونا من :أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد فتحي (محمد سمير ثابت)، شريف عبدالفضيل، أحمد السيد "كابتن الفريق"، أيمن أشرف، شهاب الدين أحمد، محمد شوقي، محمد بركات، محمد ناجي جدو (أحمد شكري)، محمد طلعت، الليبري فرنسيس دوي فوركي.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.