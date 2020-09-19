شكرا لقرائتكم سر خروج باتشيكو من حسابات تدريب الزمالك رغم تصدره المرشحين في البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، من دائرة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض رغم تصدره قائمة المرشحين في البداية فور رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

وفور إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك، تصدر باتشيكو قائمة المرشحين وبالفعل تم التواصل معه وأبدي المدرب البرتغالي موافقته على تولي المسئولية ولم يستغرق اتخاذ القرار سوى التفكير لمدة 30 دقيقة فقط، قبل الرد بالقبول والتأكيد على استعداداه للتواجد في القاهرة بأسرع وقت لتولي المسئولية.

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وبعد موافقة باتشيكو على تدريب الزمالك، تم عرض الأمر على مسئولي النادي للنقاش، لتظهر جبهة رافضة تماما لإتمام هذه الصفقة، خاصة أن المدرب البرتغالي سبق له الهروب من الزمالك في وقت سابق لتولي تدريب الشباب السعودي وقتها.

وغابت النجاحات عن باتشيكو بعد رحيله عن الزمالك حيث لم ينجح في تجربة الشباب السعودي ليخوض تجربة أخري في الصين لم يكلل لها النجاح أيضا وهو ما آثار مخاوف مسئولي القلعة البيضاء.

وبعد عدة مشاورات ومناقشات خرج باتشيكو تماما من حسابات مجلس إدارة الزمالك ليتم غلق ملف التفاوض معه وتتجه المفاوضات للثلاثى البرتغالي فيريرا والسويسري جروس والأرجنتينى كالديرون.