شكرا لقرائتكم خبر عن سر خروج باتشيكو من حسابات تدريب الزمالك رغم تصدره المرشحين فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، من دائرة المرشحين لتولى تدريب الفريق الأبيض، رغم تصدره قائمة المرشحين فى البداية فور رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ لتولى تدريب التعاون السعودى.

وفور إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك تصدر باتشيكو قائمة المرشحين، وبالفعل تم التواصل معه وأبدى المدرب البرتغالي موافقته على تولى المسئولية ولم يستغرق اتخاذ القرار سوى التفكير لمدة 30 دقيقة فقط، قبل الرد بالقبول والتأكيد على استعداده للحضور إلى القاهرة بأسرع وقت لتولى المسئولية.

لمعرفة سر خروج باتشيكو من حسابات تدريب الزمالك .. من هنا

وفى إطار متابعة "سوبر كورة" بشكل لحظي لكل ما هو جديد في ملف تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد، تعطلت فجأة صفقة تولي البرتغالي فيريرا قيادة تدريب الزمالك بعد تمسكه بمبلغ 450 ألف دولار شهريا هو ومعاونيه، ورفض تماما تقليل المبلغ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

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