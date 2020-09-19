شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نقطة تفصل أسوان عن حلم البقاء بالدورى الممتاز بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز تاريخى حققه فريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى لأبناء الجنوب، على الزمالك فى الجولة 28 التى جمعت الفريقين مساء أمس بالدورى، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، ليكون أول فوز لأسوان على الزمالك فى تاريخ مواجهات الفريقين، ويرفع رصيده للنقطة 34، ليقترب ثلاث خطوات دفعة واحدة نحو حلم البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، وبات أبناء الجنوب يحتاجون لـ 14 نقطة فقط من أجل تحقيق الحلم المنتظر.

أسوان يمتلك 34 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 28 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 14 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 6 مباريات متبقية بالدورى، وفى حال فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.

مباريات أسوان المقبلة بعد لقاء الزمالك ستكون أمام فرق: الجونة، المصرى، وادى دجلة، حرس الحدود، الاسماعيلى والاتحاد السكندرى.

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من جهته، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن صرف مكافآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: جماهير الصعيد كلها فرحانة وسنصرف مكافآت إجادة إلى جانب مكافآت استثنائية بعد هذا الفوز التاريخى.

وأضاف، أسوان يسطر التاريخ مثلما فعل فى التسعينات، وأحمد كشرى حقق طفرة فى الفترة الأخيرة فوزنا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولى يعنى لنا الكثير وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه.