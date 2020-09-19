شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم المقاصة بثنائية قفشة ومعلول قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح استاد القاهرة الدولى أبوابه فى الثامنة مساء اليوم، السبت، لاستضافة مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء مثير من الناحية الفنية بين الفريقين، ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن التتويج بالدورى رسمياً للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخه.

وتحمل مباراة الفريقين الرقم 18، بعدما سبق والتقى الفريقان فى 17 مواجهة ببطولة الدوري الممتاز، منذ صعود المقاصة لدورى الأضواء والشهرة موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز فى 12 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى ثلاث مباريات، جميعها بنتيجة التعادل الإيجابى، ولا وجود للتعادل السلبى، بينما حقق مصر المقاصة الفوز فى مباراتين.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 22-1-2011، وانتهت بالتعادل، بينما آخر مواجهة الفريقين كانت فى الدور الأول لدورى هذا الموسم وفاز الأهلى بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى قفشة وعلى معلول.

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ويدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الأول بجدول الدوري برصيد 72 نقطة من 27 مباراة فاز في 23 منها وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد وسجل 63 هدفاً وعليه 8 أهداف.

بينما مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

منذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 10 مباريات حصد 22 نقطة بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى.