شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الإسماعيلى يهزم الأهلى برباعية ويودع دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2010، فاز النادى الإسماعيلى على الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى ختام المجموعات دورى أبطال أفريقيا 2010 بالإسماعيلية فى مباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم الأهلى بطاقة الصعود، وودع الدراويش المسابقة، تقدم عبد الله الشحات للدراويش فى الدقيقة التاسعة، وتعادل محمد بركات فى الدقيقة 35، ثم عاود الإسماعيلى التقدم بعدها بدقيقة عن طريق أحمد على كامل، لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى أضاف المعتصم سالم، وأحمد على كامل هدفين آخرين للدراويش فى شباك أحمد عادل عبدالمنعم، قبل أن يقلل محمد طلعت الفارق قبل النهاية بدقيقتين.

ليصعد الأهلى كثانى المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن الإسماعيلى الذى ودع البطولة.

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وجاء تشكيل الإسماعيلى مكونا من :محمد صبحي، أحمد صديق، المعتصم سالم، أحمد خيري، شادى محمد، أحمد سمير فرج، عبدالله الشحات، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد (المغربى عبدالسلام بن جالون)، أحمد على كامل (محمد محسن أبوجريشة)، النيجيرى جودين إيزى (إبراهيم يحيي).

بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدرى مكونا من :أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد فتحى (محمد سمير ثابت)، شريف عبدالفضيل، أحمد السيد "كابتن الفريق"، أيمن أشرف، شهاب الدين أحمد، محمد شوقي، محمد بركات، محمد ناجى جدو (أحمد شكري)، محمد طلعت، الليبرى فرنسيس دوى فوركي.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.