شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يرفعون شعار "الأب الحنين رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الملاعب والمنافسات المستمرة والصراعات التى لا تنتهى بين نجوم الكرة، هناك جانب أخر فى حياة النجوم، يظهر الجانب الأكثر إنسانية وحنان مع الأبناء وبصحبة العائلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ "الأبوة"، والحب الذى يأتى بالفطرة، خاصة وأن ظروف حياة نجوم الكرة تمنعهم من التواجد بشكل مستمر مع أبنائهم ومتابعة حياتهم باستمرار، مع ضغط المباريات والمعسكرات والانشغال بالمنافسة، ومع ذلك يبحث عن النجوم عن أقرب فرصة لتعويض أبنائهم عن تلك اللحظات التى لم يتواجدوا معهم فيها، ويستغلوا الإجازات فى قضاء وقت ممتع مع أبنائهم رافعين شعار "الأب الحنين رزق".

ولأن الحنية ترتبط أكثر بـ "البنات" فأشهر نجوم الكرة الذين أصبحوا أباءً للبنات أظهروا قدر كبير من الحنان من خلال صورهم مع بناتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع السوشيال ميديا الأمر الذى نال إعجاب المتابعين كثيراً وامتلئت التعليقات بالأمنيات الطيبة للأباء والأبناء.

ولأن نجوم الكرة أصبحوا مثلاً وقدوة فى أكثر من جانب من جوانب الحياة، ويزيد هذا الأمر مع الشهرة والتألق، فتسليط الضوء على ذلك الجانب من حياتهم كان أمراً واجباً لإظهار السلوكيات السوية فى معاملة الأبناء وكيفية استيعابهم، ولعل الكثير اقتدى مثلاً بمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى فى تسمية ابنته الكبرى "مكة"، لينتشر بعد ذلك الإسم بشكل كبير اقتداءً بالفرعون المصرى، ولذلك كان من الواجب أيضاً الاقتداء بمشاهد الحب والتفاهم مع الأبناء التى يظهرها صلاح مع ابنتيه عبر مواقع السوشيال ميديا.



شيكابالا



وليد سليمان ونجله



السولية وبناته



جنش مع أسرته



جنش



حازم امام مع عائلته



حازم امام وابنته



حازم امام



حسام غالى مع اسرته

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حسام غالى



شيكابالا مع نجله



شيكابالا وآدم



صلاح ومكة



على معلول ونجله



عمرو السولية وابنته



كريم على معلول



محمد أبو جبل



محمد الشناوى



محمد صلاح وبناته