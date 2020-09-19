شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يهنئ الأهلى وجماهيره بالفوز ببطولة الدورى الـ42 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس هانى أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذى "كاف"، النادى الأهلى وجماهيره ولاعبيه ومجلس إدارته، بعد الفوز ببطولة الدورى هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وكتب أبو ريدة، عبر حسابه على تويتر: "خالص التهنئة لإدارة النادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره الفوز ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، وللمرة الـ42 فى تاريخ النادى".

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ويخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم البطولة رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة متربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.

ويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى، كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.