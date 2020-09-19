التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر المقاصة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة. ويلعب الأهلي ونظيره المقاصة ضمن الجولة الـ28 لمسابقة الدوري. وكان الأهلي قد تُوج رسمياً بطلاً لدوري موسم 2019-2020 بعدما خسر الزمالك 1-0 من أسوان. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ. المهاجم: أليو بادجي.

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